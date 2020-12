Coronavirus a Brescia, risalgono nuovi casi e Rt. Altre 4 vittime

(red.) Il bollettino quotidiano diffuso anche ieri pomeriggio, venerdì 18 dicembre, dalla Regione Lombardia sul fronte dei contagi da Covid-19 in questa seconda ondata della pandemia in finale d’anno mostra come la provincia di Brescia abbia registrato altri 252 nuovi casi in un giorno, al terzo posto dopo Milano e Varese. Ma ciò che sta facendo preoccupare è che la curva dei contagi, invece di scendere, sta tendendo a una risalita. Lo dicono i numeri presi a livello settimanale, riportati dal Giornale di Brescia sulla base delle analisi dell’Università degli Studi.

Nell’ultima settimana i nuovi casi positivi sono aumentati di un terzo rispetto ai sette giorni precedenti. Si tratta di casi riconducibili a chi ha contratto il virus ai primi di dicembre e per questo motivo c’è il timore considerando che dal 13 dicembre tutta la Lombardia è tornata in zona gialla. E se all’inizio di dicembre l’indice di contagio Rt era sceso a meno di 0,7 rispetto al 2,6 di ottobre, è tornato vicino all’1.

Nel frattempo, oltre ai nuovi casi positivi, ieri si sono purtroppo registrati anche altri nuovi quattro decessi con o per il Covid. Tutti dai 68 agli 89 anni, erano residenti tra Villa Carcina, Ospitaletto, Travagliato e Montichiari portando il conto a 3.055 dall’inizio della pandemia.