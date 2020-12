Coronavirus, migliora la Lombardia, stabile l’Italia

(red.) In Lombardia nella giornata di venerdì 18 dicembre i nuovi casi di coronavirus sono stati 2.744 (giovedì erano 2.730), a fronte di 33.846 tamponi effettuati (contro 31.587). La percentuale tra contagi e test è scesa ancora all’8,1% (era dell’8,6%). I morti nella nostra regione sono stati 60 (68), che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 24.225. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 602 (-9), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.656 (-137).

A livello nazionale nella giornata di venerdì 18 dicembre a fronte di 179.800 tamponi (erano 185.320 giovedì), i nuovi positivi al coronavirus sono 17.992 (contro 18.236). I decessi registrati sono 674 mentre erano 683. Il rapporto positivi tamponi risale al 10% (giovedì era al 9,8%).

Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Veneto (+4.211), Lombardia (+2.744) ed Emilia-Romagna (+1.745).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 910 di cui 486 a Milano città;

Bergamo: 126;

Brescia: 252 (erano 306);

Como: 183;

Cremona: 24;

Lecco: 85;

Lodi: 78;

Mantova: 221;

Monza e Brianza: 203;

Pavia: 179;

Sondrio: 134;

Varese: 273.