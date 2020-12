Vaccino antinfluenzale, altre 40 mila dosi nel bresciano. 270 mila da Regione

(red.) La macchina delle vaccinazioni antinfluenzali in Lombardia, quindi anche nel bresciano, sembra sempre più simile a un’auto che si muove a strappi. Ogni giorno i pazienti interessati, soprattutto i fragili ai quali sono destinate in modo preferenziale le dosi, devono muoversi tra vaccini mancanti, appuntamenti disdetti e persino luoghi dove fare la vaccinazione o numeri di telefono ai quali chiedere informazioni, ma che sono inesistenti. Ora la campagna potrà riprendere con un altro passo nel momento in cui, come dà notizia il Giornale di Brescia, all’inizio della prossima settimana, lunedì 21 dicembre, arriveranno altre 40 mila dosi nel bresciano.

Vaccini che saranno forniti ai medici per somministrarlo agli over 65. E nel frattempo, dopo che la Regione Lombardia ha deciso di rimborsare i pazienti fragili che sosterranno il vaccino antinfluenzale nelle strutture private, è iniziata ieri, mercoledì 16 dicembre, l’attività al Sant’Anna e Città di Brescia e San Rocco di Ome per 3mila vaccinazioni gratuite. E sempre sul fronte del vaccino, ieri la società Aria del Pirellone ha annunciato di aver acquistato altre dosi per i fragili over 65 anni, malati cronici e bambini sotto i 6 anni. Sono stati acquistati e distribuiti a medici di famiglia ed ospedali circa 2,5 milioni di dosi. Come accaduto anche in altre Regioni, a causa dell’altissima domanda nelle società farmaceutiche produttrici dei vaccini – scrive Aria in una nota – vi sono state alcune inadempienze contrattuali nella consegna da parte di fornitori.

D’intesa con la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia e con il Ministero della Salute abbiamo provveduto – continua la nota – ad acquisire altre 270 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Saranno consegnate entro mercoledì 23 dicembre. Questo si è reso necessario vista la crescente domanda da parte dei cittadini e la difficoltà ad approvvigionarsi anche da parte di altri soggetti che abitualmente acquistano e distribuiscono vaccini antinfluenzali, come le farmacie e gli operatori sanitari privati.