Coronavirus: a Brescia 306 contagi, in Lombardia 2.730 e 68 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di giovedì 17 dicembre i nuovi casi sono 2.730, a fronte di 31.587 tamponi effettuati. La percentuale tra contagi e test è dell”8,6%. I morti di oggi nella nostra regione sono 68, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 24.165. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 611 (-18), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.793 (-153).

A livello nazionale si segnalano 18.236 nuovi casi di coronavirus (su 185.320 tamponi eseguiti) e 683 morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 817 di cui 355 a Milano città;

Bergamo: 210;

Brescia: 306 (erano 375);

Como: 311;

Cremona: 52;

Lecco: 70;

Lodi: 52;

Mantova: 172;

Monza e Brianza: 198;

Pavia: 156;

Sondrio: 15;

Varese: 283.