Vaccino anti-Covid, anche in Italia si può partire entro la fine dell’anno

(red.) La battaglia contro il Covid-19, oltre che negli ospedali e nell’assistenza ai pazienti infettati, si sta conducendo anche nelle operazioni per iniziare al più presto la vaccinazione. Che anche in Italia potrebbe iniziare ben prima della metà di gennaio, ma prima della fine di quest’anno. Infatti, l’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, ha annunciato che si riunirà con più di una settimana di anticipo, già lunedì 21 dicembre e non più il 29, per dare il via libera al vaccino della Pfizer-Biontech.

Dopo quell’approvazione, dovrebbero passare solo due giorni prima che arrivi anche il benestare della Commissione Europea e infine il vaccino, in teoria, potrebbe essere già distribuito nei vari Paesi, Italia compresa. Nel nostro Paese si dovrà attendere anche il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa per iniziare la campagna di vaccinazione già il 28 e 29 dicembre. Per quanto riguarda le aziende fornitrici, Pfizer darà in tutto quasi 27 milioni di dosi, di cui subito 8,7 milioni nel primo trimestre tra gennaio e marzo nell’ambito di un lotto totale, comprese altre aziende farmaceutiche, di 202 milioni di dosi.

Come ormai è risaputo, si partirà dalla vaccinazione agli operatori sanitari, personale e ospiti delle case di riposo, poi a tutti gli altri anziani e in seguito il massiccio della campagna che potrebbe concludersi entro l’estate. In questo senso oggi, mercoledì 16 dicembre, è previsto il vertice definitivo per varare il piano di vaccinazioni in Italia.