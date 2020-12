Coronavirus a Brescia, meno casi ma altre 6 vittime. In città 500 dall’inizio

(red.) Era dalla scorsa metà di ottobre, quindi due mesi fa, che i dati dei nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 in provincia di Brescia non andava sotto quota 100. Ieri, martedì 15 dicembre, dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia sul fronte di questa seconda ondata in corso della pandemia erano emersi proprio gli 89 nuovi casi positivi nel bresciano e questa è una notizia che può dare un po’ di sollievo.

Non, invece, quella dei decessi. Tra le 114 vittime registrate a livello regionale rispetto alle 24 ore precedenti, 6 sono bresciane, tutte dai 75 ai 92 anni e segnalate dallo scorso 13 dicembre. Si tratta di tre della città (in totale si arriva a 500 vittime dall’inizio della pandemia), due a Nave e uno a Toscolano Maderno. In totale le vittime attuali dall’inizio della pandemia tra Brescia e provincia sono 3.037.