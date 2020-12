Coronavirus: a Brescia 375 contagi, in Lombardia 2.994 e 106 decessi

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 16 dicembre i nuovi positivi sono 2.994 (erano 2.404), a fronte di 37.605 tamponi effettuati (erano 27.676). La percentuali tra test processati e contagi è del 7,9% (8,6%). I decessi sono 106 (erano 114). Nella nostra regione i malati in terapia intensiva sono 629 (-27), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.946 (-50).

A livello nazionale si segnalano 17.572 nuovi casi (1.888.144 dall’inizio dell’epidemia) su 199.489 tamponi e 680 morti. Il rapporto positivi-tamponi scende così all’8,8%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 737 di cui 293 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 375 (erano 89);

Como: 187;

Cremona: 60;

Lecco: 113;

Lodi: 98;

Mantova: 151;

Monza e Brianza: 545;

Pavia: 230;

Sondrio: 60;

Varese: 228.