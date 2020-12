Vaccino antinfluenzale, 3 mila dosi gratuite per fragili al San Donato

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 14 dicembre, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato due nuovi interventi connessi al vaccino antinfluenzale dopo il caos continuo, anche nel bresciano, sul fronte delle scarse forniture. Tra le decisioni, un provvedimento proposto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera stabilisce i rimborsi ai cittadini fragili che hanno effettuato il vaccino da privati. Quindi, gli over 65 e i soggetti con fragilità stabilite dal Ministero della Salute potranno farsi rimborsare il vaccino con 32 euro. Per accedere al rimborso ci si dovrà recare all’Ats territoriale di competenza con la ricevuta del pagamento effettuato e l’autocertificazione che attesta l’appartenenza alla fascia di popolazione.

Con la stessa delibera la Giunta regionale ha inoltre autorizzato le Ats della Lombardia a stipulare accordi con strutture private accreditate per l’erogazione della prestazione, soprattutto per i cittadini fragili e anche in questo caso facendosi rimborsare la prestazione con 32 euro.

Nel bresciano è coinvolto il Gruppo San Donato attraverso 3 mila dosi disponibili nei presidi della clinica Sant’Anna e Città di Brescia e alla San Rocco di Ome. Gli stessi pazienti interessati saranno avvisati dai medici di famiglia e dai pediatri e la somministrazione sarà possibile a partire da domani, mercoledì 16 dicembre.