Coronavirus a Brescia, altre 4 vittime. Numero ricoveri resta costante

(red.) Ieri, lunedì 14 dicembre, come ormai di consueto all’inizio di ogni settimana, le due Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) hanno fornito una serie di dati di aggiornamento sul contagio. E purtroppo sono state registrate altre quattro vittime, di cui due anziani a Gavardo e altre due in Valcamonica. Ma proprio Gavardo mostra una situazione più preoccupante, visto che ha registrato, secondo solo dopo Brescia in tutta la provincia, altri 13 casi positivi e per un totale di 46 in una settimana.

Anche il numero delle vittime nel paese valsabbino è aumentato di due unità rispetto ai nove deceduti nei giorni precedenti e soprattutto ospiti della casa di riposo “Cenacolo Elisa Baldo”. A Gavardo, dopo che al 30 novembre si era arrivati a 23 vittime dall’inizio dell’epidemia, sono aumentate a 40 e facendo salire la conta totale, tra città e provincia, a 3.031. Dagli stessi dati diffusi dalle Ats emerge anche come dall’inizio della pandemia il Covid abbia infettato 38.014 soggetti.

Nel frattempo ieri sono arrivati anche i dati sui ricoverati negli ospedali bresciani. Quelli nei reparti Covid e in terapia intensiva all’Ospedale Civile di Brescia presentano un andamento costante, con il 75% dei degenti bresciani, mentre in Poliambulanza la metà proviene da fuori Brescia. Gli accessi al pronto soccorso restano nella norma, mentre nelle strutture private del gruppo San Donato i letti Covid sono occupati per il 60%.