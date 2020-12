Coronavirus: a Brescia 89 contagi, in Lombardia 2.404 e 114 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di martedì 15 dicembre i nuovi contagi sono 2.404 (erano 945), a fronte di 27.676 nuovi tamponi (erano 11.317). La percentuale tra test e positivi è dell’8,6% (era 8,3%). I morti sono 114 (erano 67), che portano il totale dei decessi da inizio della pandemia a quota 23.991. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 656 (-29), mentre le persone nei reparti non intensivi sono 4.996 (-57).

A livello nazionale oggi si segnalano 14.844 contagi, a fronte di 162.880 tamponi processati. Tanti i morti, 491 nel Belpaese; il rapporto positivi/tamponi al 9,11% (ieri era 11,6).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 594 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 89 (erano 141);

Como: 447;

Cremona: 48;

Lecco: 14;

Lodi: 43;

Mantova: 112;

Monza e Brianza: 72;

Pavia: 121;

Sondrio: 68;

Varese: 632.