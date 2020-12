Coronavirus a Brescia, focolai familiari a Gavardo, Concesio e Flero

(red.) Desta qualche preoccupazione il numero dei nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 nel bresciano – pari a 325 – emersi ieri, domenica 13 dicembre, nonostante i dati siano riferiti alle 24 ore precedenti, quindi a sabato 12, nel momento in cui però si effettuano pochi tamponi e i risultati, come è tipico del fine settimana, non vengono tutti diffusi. In questa situazione, di cui dà notizia Bresciaoggi, emergono per esempio i 10 nuovi casi positivi provenienti da Sirmione, sul lago di Garda.

Una situazione che viene monitorata per evitare possibili focolai. Ma anche nel resto della provincia si mantiene la massima attenzione. Anche perché ci sono alcuni paesi che hanno registrato un forte aumento di casi positivi rispetto al consueto. Tuttavia, non sarebbero focolai, ma casi divampati in famiglia.

E’ successo, per esempio, a Gavardo dove si segnalano 14 casi positivi tra venerdì e sabato e legati a due famiglie. 13 casi in pochi giorni emersi anche a Concesio, ma anche in questo caso si parla di situazioni familiari. Come a Flero, dove tre famiglie sono state poste in quarantena senza bisogno di essere ricoverate in ospedale.