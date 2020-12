Coronavirus: a Brescia 141 contagi, in Lombardia 945 e 67 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione i nuovi positivi sono 945 (erano 2.335), a fronte di 11.317 tamponi effettuati (erano 25.523). Il tasso tra test e contagi, nella giornata di lunedì 14 dicembre, si è attestato all’8,3% (era 9,1%).

Attualmente i malati in terapia intensiva sono 685 (-29), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.053 (-106). I morti di oggi sono 67, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 23.877.

A livello nazionale sono 12.030 i positivi al coronavirus, con 152.697 tamponi e 484 i morti. I decessi totali hanno superato i 65 mila.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 394 di cui 133 a Milano città;

Bergamo: 91;

Brescia: 141 (erano 325);

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 39;

Lodi: 31;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 39;

Sondrio: 8;

Varese: 19.