Chiuso per dieci giorni kebabaro di via Solferino

(red.) Alcune settimane fa la polizia locale aveva accertato che il locale non era in regola con le misure di contrasto al coronavirus e aveva fatto un verbale con una sanzione amministrativa. Giovedì 10 dicembre gli agenti del nucleo commerciale dei vigili di Brescia si sono ripresentati presso la rivendita di kebab nella zona della stazione ferroviaria gestita da un cittadino indiano all’inizio di via Solferino, per eseguire un provvedimento di chiusura per dieci giorni disposto dalla Prefettura.

Chiusura temporanea, con tanto di sigilli alla porta a causa di una violazione delle norme: allora l’ispezione aveva infatti rilevato un numero eccessivo di avventori all’interno del locale e quindi l’inosservanza della normativa anti Covid -19. Dopo la multa, ora è arrivata la chiusura per dieci giorni disposta dalla Prefettura proprio quando tutti gli altri possono riaprire.