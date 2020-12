Brescia, altre 11 vittime. Vaccino, tempi più stretti

(red.) Anche nella giornata di sabato il coronavirus non ha dato tregua alla nostra provincia. Sono infatti state 11 le vittime registrate nel Bresciano. Si tratta di sette donne e quattro uomini tra i 70 e i 94 anni che vivevano a Brescia, Bovezzo, Desenzano, Gavardo, Mazzano, Nave, Pozzolengo, Rovato, Sirmione e Toscolano Maderno.

L’Ats Brescia ha eseguito 4612 tamponi e i nuovi positivi sono stati 493 in tutta la provincia (il 10,6%).

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza spera che con il vaccino anti Covid «si possa partire in contemporanea in tutta Europa». Forse dal 7 gennaio, subito dopo l’Epifania, oppure dalla settimana successiva.

«Si sono ridotti i tempi di distribuzione delle prime dosi del vaccino rispetto alle previsioni e dobbiamo accelerare», ha aggiunto il suo collega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, dopo avere parlato con le Regioni delle date di approvazione e distribuzione dei vaccini.

Le Agenzie Ema (europea) e Aifa (italiana) prevedono che possa essere dato il 29 dicembre il via libera al vaccino della Pfizer-Biontech e il 12 gennaio l’ok al vaccino di Moderna.

Saranno 1,8 milioni le prime dosi che arriveranno entro la metà gennaio destinate agli appartenenti alle categorie prioritarie (operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale dei presidi residenziali per anziani, persone di età avanzata) e poi, dai primi di febbraio, altri 2,5 milioni di dosi per gli operatori dei servizi essenziali e gli altri anziani.

Entro lunedì sera le regioni dovranno decidere quante dosi inviare in ogni punto di somministrazione e a chi dovranno essere somministrate. Il commissario straordinario Arcuri vuole i dati precisi della popolazione sanitaria e socio sanitaria da vaccinare per ogni regione.