Coronavirus, scendono i contagi in Lombardia (preoccupa il Veneto)

(red.) Sabato 12 dicembre in Lombardia il numero dei tamponi effettuati è stato di 29.153 (erano 32.871), mentre sono stati 2.736 i nuovi positivi (erano 2.938). La percentuale tra test e contagi è pari al 9,3% (contro 8,9%).

I malati in terapia intensiva sono 717 (-16), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.289 (-128). I morti segnalati questo sabato nella nostra regione sono stati 85 (132), che portano il totale dei decessi a quota 23.666.

In Italia sono stati 19.903 i nuovi casi di coronavirus di sabato 12 dicembre (venerdì 18.727), a fronte di 196.439 tamponi effettuati (contro 190.416). Il rapporto positivi-tamponi sale al 10,1% rispetto al 9,8% di venerdì). Sempre elevato il numero dei morti: sono stati 649 (venerdì 761). Dall’inizio della pandemia è stata superata quota 64mila morti. Tra le regioni la più colpita è stata il Veneto con 5.098 nuovi casi, poi Lombardia con 2.736, l’Emilia-Romagna con 1.807, il Piemonte con 1.443, la Campaniacon 1.414 e il Lazio con 1.194.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia. Milano: 854 di cui 393 a Milano città; Bergamo: 174; Brescia: 493 (erano 163); Como: 202; Cremona: 69; Lecco: 65; Lodi: 25; Mantova: 195; Monza e Brianza: 103; Pavia: 242; Sondrio: 125; Varese: 109.