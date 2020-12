Coronavirus a Brescia, curva dei contagi in calo ma altre 4 vittime

(red.) Un dato che porta a sottolineare la tendenza in continuo calo della curva dei nuovi casi di contagio da Covid-19 in questa seconda ondata, ai primi di dicembre, in provincia di Brescia riguarda i 1.512 nuovi positivi registrati dallo scorso 5 dicembre fino a ieri, venerdì 11. Un dato che è dimezzato nell’arco di un mese grazie alle restrizioni introdotte prima a livello regionale e poi nazionale, attraverso il sistema delle fasce colorate rossa, arancione e gialla.

Ma se la curva dei contagi è in continua riduzione, ieri, venerdì, sono stati registrati altri quattro decessi. In realtà non sono riconducibili tutti a una giornata, in ogni caso le vittime salgono a 3.016. Tutti dai 78 ai 91 anni, le vittime erano di Brescia, Adro, Gavardo e Nave.

Sempre nella giornata di ieri l’Azienda di Tutela della Salute di Brescia ha anche diffuso nuovi dati sul contagio nelle scuole. Dal 12 settembre, quando è iniziato l’anno scolastico, fino allo scorso 10 dicembre si sono registrati 1.378 casi positivi all’interno di 572 scuole e 1.274 classi e inducendo alla quarantena di 12.273 studenti e 438 tra docenti e personale.