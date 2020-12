Vaccino anti-Covid, prime dosi in arrivo in Lombardia dal 15 gennaio

(red.) Il vaccino anti-Covid sul territorio regionale lombardo arriverà a partire dal 15 gennaio. Lo ha annunciato Giacomo Lucchini, referente della Regione per la campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus. Ha ribadito, come ormai è noto, che si partirà dalle strutture sanitarie e che i primi a essere vaccinati saranno gli operatori sanitari e socio sanitari e gli ospiti delle case di riposo.

Questa prima fase – coinvolti 30 mila pazienti nel bresciano – durerà fino a marzo, dando poi spazio agli over 80 e over 60. I punti di stoccaggio del vaccino, a partire da quello della Pfizer che ha bisogno di essere conservato a 80 gradi sotto lo zero, sono già stati individuati.