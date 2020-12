Coronavirus, il rapporto tra test e nuovi positivi resta sotto il 10%

(red.) Venerdì 11 dicembre in Lombardia il numero dei tamponi effettuati è stato 32.871 (erano 24.229), mentre sono stati 2.938 i nuovi positivi (erano 2.093). La percentuale tra test e contagi è pari all’8,9% (contro 8,6%).

I malati in terapia intensiva sono 733 (-15), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.417 (-196). I morti segnalati questo venerdì nella nostra regione sono stati 132 (172), che portano il totale dei decessi a quota 23.581.

Nella giornata di venerdì 11 dicembre 2020 in Italia sono sati effettuati 190.416 tamponi (contro i 171.586 del giorno porecedente), rilevando 18.727 nuovi positivi (giovedì erano 16.999). Il tasso di positività è del 9,8%. Resta purtroppo molto elevato il numero dei morti, 761 (erano 887, e sono in tutto 63.387 dall’inizio della pandemia), è invece aumentato di 24.169 persone il numero di dimissioni e guarigioni.

Nelle terapie intensive sono arrivati 208 nuovi pazienti. Il totale è a quota 3.265, con 29 presenze in meno di giovedì a causa di dimissioni o decessi. Tra le regioni la più colpita è ancora il Veneto, che rimane ai primi posti per contagi, con 3.883 nuovi casi. La Lombardia segue con 2.983 contagiati, poi la Puglia (1.813), il Piemonte (1.553) e la Campania (1.340).

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 844, di cui 299 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 163 (erano 231);

Como: 315;

Cremona: 60;

Lecco: 64;

Lodi: 104;

Mantova: 232;

Monza e Brianza: 239;

Pavia: 171;

Sondrio: 77;

Varese: 464.