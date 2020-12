Coronavirus a Brescia, altre 9 vittime. Dibattito su rischio terza ondata

(red.) Il bollettino quotidiano diffuso anche ieri, giovedì 10 dicembre, dalla Regione Lombardia sul fronte dell’evoluzione di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 mostrava che Brescia si mantiene come la terza provincia, dopo Milano e Varese, per numero di nuovi casi di contagio. Un dato che si riflette, purtroppo, anche nel numero delle vittime che non accenna a diminuire. Aldilà dei 21 morti segnalati l’altro giorno, ma il cui dato era stato raccolto nei giorni di ponte dell’Immacolata, ieri, giovedì 10, si sono registrate altre nove vittime.

Si parla nella maggior parte dei casi di donne, dagli 82 ai 96 anni, di cui quattro di Brescia città (quasi 500 morti da Covid da inizio pandemia), Gavardo, Rezzato, Villa Carcina, Polaveno e Azzano Mella. Salgono così a 3.012 le vittime in provincia, Valcamonica compresa, anche se tra i dati diffusi ieri si parlava anche di decessi risalenti allo scorso 30 novembre. Nel frattempo, mentre anche ieri si registrava un forte aumento delle vittime – segnalate 887 – in tutta Italia, si continua a dibattere sul rischio di una terza ondata dopo le feste natalizie. Su questo fronte il governatore della Lombardia Attilio Fontana sostiene che le regole devono essere rispettate in modo rigoroso anche in zona gialla – il nuovo “colore” scatterà in regione da domenica 13 dicembre dopo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in seguito alla cabina di regia tra Ministero e Comitato tecnico scientifico di oggi – per evitare nuovi guai.

Tuttavia, qualche esperto ritiene già che una terza ondata (oppure il ritorno all’aggravarsi della seconda) sia inevitabile nel momento in cui le limitazioni saranno più ridotte. E se la scorsa estate c’era un altro tipo di clima, il freddo e l’inverno innescano ancora di più il processo delle malattie e nuove infezioni.