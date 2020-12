Lombardia “gialla” da domenica. Da oggi si può tornare a caccia e pesca

(red.) Come ha annunciato ieri, mercoledì 9 dicembre, il governatore Attilio Fontana e dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, a partire da domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, la Lombardia passerà dalla zona arancione a quella gialla, cioé quella con minori restrizioni. Di conseguenza, a partire da oggi, giovedì 10, saranno gli ultimi tre giorni con le attuali limitazioni, per poi potersi concedere qualche libertà in più, anche se il governatore Fontana ha raccomandato di mantenere la prudenza. Tra le maggiori novità a partire da domenica, c’è la possibilità di riaprire bar e ristoranti, ma con chiusura alle 18, mentre l’asporto può proseguire fino alle 22.

Tolti anche i divieti agli spostamenti tra Comuni e verso altre regioni gialle, quindi in questo caso non servirà più l’autocertificazione per spostarsi, almeno che non si intenda raggiungere, per motivi di necessità, lavoro e salute, regioni in zona arancione o rossa. Questa situazione, però, andrà avanti solo fino al 21 dicembre, nel momento in cui, fino al 6 gennaio, scatteranno le misure nazionali previste dal dpcm natalizio. Come disposto a livello nazionale, resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e centri commerciali chiusi nei fine settimana, prefestivi e festivi, tranne quelli che vendono beni di prima necessità come supermercati, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Chiuse anche piscine, palestre, teatri e cinema, mentre la capienza del trasporto pubblico resta al 50%. E ieri sera il governatore Attilio Fontana ha anche firmato una nuova ordinanza (qui il testo) con cui consente, da oggi, giovedì 10 e fino al 15 gennaio, la pesca e la caccia nel proprio ambito territoriale, così come l’attività sportiva di base e l’attività motoria nei centri e circoli sportivi, ma all’aperto e senza usare gli spogliatoi, oltre che rispettando il distanziamento.