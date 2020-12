Coronavirus, studio: paziente 1 potrebbe essere un bimbo di Milano

(red.) Uno studio di ricerca pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases potrebbe riscrivere il momento iniziale dell’epidemia, poi diventata pandemia, da Covid-19 in Italia. Altre ricerche avevano già confermato che il virus circolasse nell’autunno del 2019, quindi ben prima del cosiddetto paziente 1 di Codogno il cui caso era emerso alla fine di febbraio. Ma l’ultimo studio recente potrebbe anche stabilire che quello di Codogno non fosse realmente il primo paziente italiano ad essere colpito.

Bensì, un bambino di 4 anni di Milano che nel novembre del 2019 era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale con sintomi da morbillo. A distanza di tempo quel tampone effettuato sul bambino è stato riaccertato e l’Università Statale di Milano ha scoperto che fosse positivo al Covid-19. Quello stesso piccolo paziente aveva iniziato ad accusare i sintomi nella seconda metà di novembre, prima di essere portato in ospedale per le difficoltà respiratorie, dando il seguito alla comparsa di macchie sul corpo.

Era stato preso per un morbillo, ma in realtà si trattava di un caso di contagio. Tuttavia, è stato difficile comprendere come il bambino abbia contratto il virus, visto che non si era mai mosso da Milano. Per questo motivo la sensazione è che sia stato colpito da un’infezione presa a livello locale.