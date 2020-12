Coronavirus, a Brescia 231 contagi, in Lombardia 2.093 e 172 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Giovedì 10 dicembre il numero dei tamponi effettuati è 24.229 (erano 14.174), mentre sono 2.093 i nuovi positivi (erano 1.233). La percentuali tra test e contagi è pari all’8,6%, proprio come ieri. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 748 (-18), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.613 (-114). I morti segnalati oggi nella nostra regione sono 172, che portano il totale dei decessi a quota 23.449.

Gli spedali civili di Brescia comunicano che è costante il numero dei pazienti ricoverati per Covid19, anche oggi sono 288 le persone allettate. Di questi 21 sono in terapia intensiva (dato inferiore rispetto ai giorni scorsi). La percentuale dei pazienti di provenienza bresciana è superiore al 75%. Si confermano circa 900 posti letto non covid, e gli accessi al Pronto Soccorso si mantengono nella norma, sebbene con un lieve aumento.

A livello nazionale i nuovi positivi sono 16.999, a fronte di 171.586 tamponi processati. Le vittime sono 887. Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 632, di cui 334 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 231 (erano 265);

Como: 130;

Cremona: 50;

Lecco: 54;

Lodi: 93;

Mantova: 120;

Monza e Brianza: 176;

Pavia: 182;

Sondrio: 17;

Varese: 275.