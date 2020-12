Coronavirus: a Brescia 265 contagi, in Lombardia 1.233 e 65 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 9 dicembre i nuovi contagi sono 1.233, a fronte di 14.174 tamponi effettuati. Il tasso tra test e contagi è pari a 8,6%. I decessi di oggi nella nostra regione sono 69, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 23.277.

Attualmente ci sono 766 (-1) malati in terapia intensiva, mentre i ricoveri in reparti non intensivi interessa 5.727 (-460) persone.

A livello nazionale si segnalano 12.756 i nuovi casi di coronavirus su 118.475 tamponi, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Le vittime di oggi sono 499

I nuovi casi per provincia:

Milano: 336, di cui 108 a Milano città;

Bergamo: 103;

Brescia: 265 (erano 131);

Como: 22;

Cremona: 48;

Lecco: 44;

Lodi: 12;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 76;

Sondrio: 2;

Varese: 150.