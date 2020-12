Fontana: “D’accordo con chi non rispetterà le regole per Natale”

(red.) “Sono d’accordo con chi scrive al giornale annunciando che violerà i divieti previsti dal governo per Natale. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza”. In un’intervista al quotidiano Libero il governatore della Lombardia – la regione più colpita dal Coronavirus – attacca il governo, e soprattutto stigmatizza i divieti di spostamento per le feste di Natale 2020.

Il presidente si schiera quindi con chi ha dichiarato che non rispetterà le restrizioni per evitare una nuova ondata di contagi conseguenti alle riunioni e ai festeggiamenti di Natale e Capodanno. “Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Siamo ancora in tempo, comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al premier Conte di intervenire”.

“Noi dobbiamo concentrarci sui comportamenti pericolosi, sugli assembramenti, sulla movida, sulla folla sui mezzi pubblici”, ha detto ancora Fontana. “In poche parole, il punto di riferimento deve essere il sovraffollamento. Se non c’è folla, non c’è problema. Invece condanniamo situazioni innocue e ne ignoriamo altre

che avremmo potuto evitare”.

“Per servire, serve tutto”, sostiene Fontana. “È chiaro che se ci costringessero a rimanere in casa con l’esercito alla porta il contagio si ridurrebbe, ma il nostro obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze economiche e sociali e quelle di contrasto all’epidemia. Nelle riunioni col governo ripeto sempre che non possiamo cambiare le regole in base alla situazione. Non dobbiamo adeguarci al virus, ma programmare sul lungo periodo e trovare i percorsi giusti e quelli sbagliati”. E conclude: “Adottano provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni 3 settimane”.