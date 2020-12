Coronavirus, aumentano ancora le vittime: 634 in Italia

(red.) Martedì 8 dicembre il numero dei tamponi effettuati è stato di 16.276 (contro i 16.757 del giorno precedente), mentre sono stati 1.656 i nuovi positivi (erano 1.562). Il tasso di incidenza tra test e contagiati è salito al 10,17% (era del 9,3%). I malati in terapia intensiva sono 767 (-14); le persone allettate in reparti non intensivi sono, invece, 6.187 (-175). I decessi sono aumentati a quota 128 (erano 56), portando il totale dei morti ufficiali per Covid nella nostra regione a 23.208.

A livello nazionale sono 14.842 i nuovi positivi al coronavirus dell’8 dicembre (lunedì erano 13.720), con 149.232 tamponi (contro 111.217). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9 per cento, in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). Le vittime sono 634 (528), per un totale di 61.240 dall’inizio della pandemia.

La regione con più casi è ancora una volta il Veneto (+3.145, nuovi contagi), seguita da Lombardia con +1656, Emilia Romagna con +1.624, Lazio con +1.501 e Campania con +1.080.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 420, di cui 124 a Milano città;

Bergamo: 48;

Brescia: 131 (erano 110);

Como: 143;

Cremona: 45;

Lecco: 46;

Lodi: 59;

Mantova: 212;

Monza e Brianza: 116;

Pavia: 172;

Sondrio: 74;

Varese: 137.