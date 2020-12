Coronavirus a Brescia, altre 17 vittime. Iss: in Lombardia il 40% dei morti

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 7 dicembre, anche il trend bresciano dei nuovi casi di contagio da Covid-19 era ridotto tenendo conto che i dati si riferivano alla domenica 6, quando come di consueto si effettuano e registrano meno tamponi. Tuttavia, nella nostra provincia continua la triste conta dei deceduti. Ieri l’Ats di Brescia e quella della Montagna (per la Valcamonica) hanno segnalato altre 17 vittime, anche se i dati sono riferiti al periodo dal 26 novembre al 7 dicembre. E così sale anche la conta drammatica a 2.982 decessi dall’inizio della pandemia.

Le nuove vittime registrate – 2 in Valcamonica e il resto nel territorio dell’Ats – avevano tra i 74 e 97 anni e residenti tra Brescia, Bedizzole, Nave, Calvisano, Salò, Villanuova sul Clisi e Ghedi. Nel frattempo a rendere l’idea della gravità della situazione nella nostra regione dal punto di vista nazionale è stato un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità che indica come proprio in Lombardia ci sia stato il 40% delle vittime di tutta Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Dal punto di vista dell’evolversi della pandemia, secondo il matematico Giovanni Sebastiani, mantenendo le attuali misure di contenimento, si dovrebbe aspettare un mese per vedere una forte riduzione dei nuovi casi di contagio, sotto i 6 mila, per poter tornare a tracciarli. Per quanto riguarda le vittime, nelle prossime 2-3 settimane si dovrebbe assistere a un forte calo a livello nazionale.