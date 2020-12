Dpcm, negozi aperti a “Le Vele” di Desenzano: Polizia locale li fa chiudere

(red.) “Le Vele” di Desenzano del Garda, nel bresciano, non sarebbe un centro commerciale. Per questo motivo diversi negozi ieri, domenica 6 dicembre, hanno aperto i battenti senza problemi. Almeno fino a quando non è arrivata la Polizia locale. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come gli agenti abbiano chiesto, senza emettere alcuna sanzione, ai vari titolari di chiudere i loro negozi.

Il motivo? Secondo un’interpretazione della prefettura di Brescia sulla base del nuovo dpcm, i negozi all’interno de “Le Vele” sarebbero simili a quelli di un centro commerciale. E per questo motivo nei giorni prefestivi e festivi, quindi ieri, domenica, ma anche oggi lunedì 7 e domani martedì 8 dicembre, dovranno restare chiusi. Potrà riaprire solo a partire da mercoledì 9 dicembre.