Coronavirus: a Brescia 110 positivi, in Lombardia 1.562 e 56 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Lunedì 7 dicembre il numero dei tamponi effettuati è 16.757, mentre sono 1.562 i nuovi positivi (erano 2.413). Il tasso di incidenza tra test e contagiati si è fermato al 9,3% (era del 9,27%). Attualmente i malati in terapia intensiva sono 781 (-26); le persone allettate in reparti non intensivi sono, invece, 6.362 (-10). I decessi sono stati, infine, 56 (erano 140), che portano il totale dei morti per covid a quota 23.080.

A Livello nazionale sono 13.720 i positivi, con 111.217 tamponi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 528 per un totale di 60.606 dall’inizio dell’epidemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 441, di cui 181 a Milano città;

Bergamo: 72;

Brescia: 110 (erano 328);

Como: 255;

Cremona: 13;

Lecco: 129;

Lodi: 3;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 179;

Pavia: 29;

Sondrio: 13;

Varese: 263.