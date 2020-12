Covid, superato il tetto dei 60 mila morti (più di 23mila in Lombardia)

(red.) Domenica 6 dicembre la Lombardia ha superato la quota psicologica dei 23mila morti per Covid. I nuovi contagi nella regione sono stati 2.413 (sabato erano 3.148) a fronte di 26.026 tamponi effettuati (erano 31.193): il rapporto è del 9,27% (era 10,09%).

Crescono purtroppo i decessi, 140 (erano 111 ), che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a superare la soglia dei 23 mila decessi (ufficiali) con 23.024. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 807 (-2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.372 (-182).

A livello nazionale sono stati 18.887 i nuovi casi di coronavirus di domenica 6 dicembre a fronte dei 21.052 di sabato, con 163.550 tamponi effettuati (contro 194.984), e un rapporto pari all’11,54% (era del 10,7%). Sono 564 i morti registrati in Italia (sabato 662, venerdì 814, giovedì 993). Con i nuovi decessi a livello nazionale sono state superate le 60mila vittime (60.078) dall’inizio della pandemia.

Le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), seguito dalla Lombardia che con 2.413 casi ha finalmente perso il suo triste primato, dalla Puglia (1.789), dall’Emilia Romagna (1.788) , dal Lazio (1.632), dalla Campania (1.552), dal Piemonte (1.269) e dalla Sicilia (1.022).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 844, di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 328 (erano 284);

Como:71;

Cremona: 68;

Lecco: 27;

Lodi: 126;

Mantova: 118;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 170;

Sondrio: 125;

Varese: 94.