Covid, dieci vittime nel Bresciano. La città supera la soglia dei 6 mila contagiati

(red.) Sabato il conto delle vittime bresciane della pandemia da coronavirus è aumentato di altre dieci persone. Tre sono i morti registrati a Brescia, due quelli di Marone, altrettanti a Gavardo, uno a testa a Passirano, Salò e Treviso Bresciano.

In tutto, i decessi nella nostra provincia sono stati 2.965, di cui 2.750 in Ats Brescia e 215 in Ats Vallecamonica. Gli isolamenti domiciliari però scendono a 4.292 con 25.024 guariti su 32.603 positivi.

In Lombardia sabato ci sono stati 3.148 nuovi casi a fronte di 31.193 tamponi e 111 vittime. Nel Bresciano i nuovi positivi sono stati 284, di cui 263 nella zona dell’Ats Brescia, il resto in Valcamonica.

Con quelli di sabato, diventano 6.009 i contagiati dall’inizio dell’epidemia a Brescia città che è il terzo capoluogo più colpito della Lombardia dopo Milano con più di 65 mila positivi e Monza a quota 6.300.



Intanto la positività di una maestra ha fatto scattare l’isolamento precauzionale con chiusura della sezione rossa della scuola statale dell’infanzia Munari di Gussago. Bambini a casa e insegnanti impegnate nella didattica a distanza, nonostante l’età giovanissima dei piccoli scolari. Le altre sezioni resteranno comunque a scuola in presenza.