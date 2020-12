Coronavirus a scuola, da settembre 1.266 positivi e 11.500 in quarantena

(red.) Esattamente da una settimana, da lunedì 30 novembre, nelle scuole medie bresciane sono potuti tornare a fare lezione in presenza anche gli studenti iscritti alle classi seconde e terze. Ma la vera preoccupazione arriverà dal 7 gennaio, quando potranno tornare in classe (all’inizio al massimo al 75%) anche gli studenti delle superiori. E su questo fronte si sta mettendo mani al piano dei trasporti pubblici.

In ogni caso, nelle ore precedenti a sabato 5 dicembre l’Azienda di Tutela della Salute ha diffuso un report che conferma come le scuole non siano il teatro centrale dei nuovi casi positivi al contagio da Covid-19. Tuttavia, anche tra i banchi non mancano le segnalazioni.

I dati riportati dall’Ats e relativi al periodo dal 12 settembre (inizio del nuovo anno scolastico) al 3 dicembre mostrano 1.266 positivi tra Brescia città e in provincia nelle 541 scuole prese in esame. Tra i positivi, sono 1.129 le classi coinvolte e tracciate con 11.121 studenti e 419 docenti e personale costretto alla quarantena.