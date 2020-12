Calano i contagi e i tamponi, scende la percentuale test/nuovi casi

(red.) Sabato 5 dicembre i nuovi contagi in Lombardia sono stati 3.148 (venerdì erano 4.533) a fronte di 31.193 tamponi effettuati (erano 42.276): il rapporto è del 10,09% (era 10,7%). Ancora in calo i decessi, 111 (erano 147 ), che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 22.884. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 805 (-17), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.554 (-238).

Questo sabato 5 dicembre sono stati 21.052 i nuovi casi di coronavirus in Italia (venerdì erano 24.099) su 194.984 tamponi effettuati (212.741 il giorno prima), purtroppo le vittime sono state ancora 662, anche se in miglioramento (ieri erano 814). E’ andata complessivamente meglio rispetto al giorno precedente: il rapporto positivi-tamponi è al 10,7% mentre venerdì era 11,32%.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 980, di cui 355 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 284 (erano 442);

Como:214;

Cremona: 71;

Lecco: 132;

Lodi: 35;

Mantova: 132;

Monza e Brianza: 285;

Pavia: 172;

Sondrio: 173;

Varese: 395.