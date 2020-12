Vestone, tre clienti serviti al bar. Tutti sanzionati e locale chiuso

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 4 dicembre un bar di Vestone, in Valsabbia, nel bresciano, insieme a tre clienti sono finiti nei guai nell’ambito di uno dei numerosi controlli che i carabinieri della stazione locale stanno svolgendo quotidianamente anche per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie. Così si sono imbattuti in un locale all’interno del quale c’erano tre clienti che stavano consumando senza problemi.

Hanno cercato di giustificarsi, ma hanno incassato una sanzione. Lo stesso anche per la titolare del bar che si è vista chiudere il locale per cinque giorni in attesa che la prefettura di Brescia disponga, eventualmente, nuovi provvedimenti.