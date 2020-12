Vaccino anti-Covid, ospedali bresciani si organizzano con refrigeratori

(red.) Saranno circa 260 mila le persone in tutta la Lombardia che sono il primo obiettivo del vaccino anti-Covid. Si parla, quindi, di medici, operatori sanitari e ospiti nelle case di riposo. Le prime dosi del vaccino Pfizer dovrebbero arrivare tra il 23 e il 26 gennaio e nel frattempo i vari ospedali si stanno attrezzando con i congelatori per conservarle. Da questo punto di vista la Regione Lombardia ha aperto un bando per acquistare e prendere a noleggio 90 congelatori per un valore di 822 mila euro.

E nell’ambito dello stesso lotto si parla anche di furgoni-frigo che potrebbero raggiungere, come strutture mobili, le case di riposo e lungo il territorio. Anche gli Spedali Civili di Brescia riceveranno a partire da metà dicembre quattro refrigeratori per mantenere la temperatura costante a -80 gradi, con dosi alla farmacia degli Spedali, a quello di Gardone Valtrompia e al Foro Boario.

Sulla stessa onda si sta muovendo anche la sanità privata nel bresciano, di cui il Città di Brescia, Sant’Anna e San Rocco a Ome che sono già dotate di congelatori. Chiari, invece, lo ha già fatto, così come è predisposto anche l’ospedale di Esine insieme a quelli di Desenzano e Manerbio.