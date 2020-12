Terzo flash mob di medici e infermieri del Civile

(red.) Per la terza volta in tre settimane, sempre intorno alle 13 di venerdì, medici, infermieri e tecnici dell’Ospedale Civile di Brescia si sono mobilitati, organizzando un flash mob sulla scala di accesso all’edificio principale del nososcomio durante una regolare pausa dell’orario di lavoro.

Nonostante la pioggia e il vento si sono fermati sulle scale, circa cento uomini e donne in camice bianco, manifestando – immobili, prima guardando e poi dando le spalle alla palazzina dell’amministrazione – la loro contrarietà alla riorganizzazione dei reparti che non sarebbe stata condivisa con il personale.