Coronavirus, positivo paziente non Covid all’ospedale Esine: focolaio

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 3 dicembre, all’interno dell’ospedale di Esine, in Valcamonica, nel bresciano, ci sono stati alcuni movimenti sul fronte dei contagi da Covid-19. Nel reparto dove sono presenti i degenti non-Covid, infatti, si è sviluppato un piccolo focolaio. E’ partito da un uomo che era ricoverato da tre giorni e in mattinata ha accusato i sintomi tipici dell’influenza. E’ stato quindi sottoposto al tampone che è risultato positivo e facendo scattare lo screening di massa su tutti i pazienti del reparto.

Come risultato, anche gli altri due compagni di stanza dell’uomo sono emersi positivi al Covid-19, seppur asintomatici e quindi tutti portati nel reparto Covid. Lo screening ha interessato anche il personale sanitario, mentre tutti gli spazi occupati dai tre soggetti emersi come positivi sono stati sanificati. E in giornata la direzione dell’ospedale, che in questo momento ha minore pressione e riattivato anche tutte le altre unità non Covid, ha emesso una nota.

“L’azienda ha svolto un’attività di screening straordinaria a degenti e operatori dopo il riscontro di casi positivi in pazienti ricoverati. Sono state adottate tutte le misure preventive, secondo i protocolli e in applicazione dei canoni di massima precauzione. Abbiamo risposto in maniera efficace -si legge – con iniziative rapide a tutela della sicurezza e della salute degli operatori”.