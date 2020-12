Coronavirus, a Limone due giorni di screening di massa per i residenti

(red.) Sull’alto Garda bresciano la comunità di Limone ha deciso di imitare l’esempio del vicino Alto Adige che nelle settimane precedenti ai primi di dicembre ha avviato uno screening di massa per rilevare quanti cittadini avessero contratto il Covid-19. Notando che la percentuale era sotto l’1%, tanto da disporre di far allentare le misure di contenimento.

Limone sul Garda non ha la stessa autonomia, ma ha deciso comunque di avviare lo screening per i propri 1.160 residenti. Si tratta di test rapidi su base volontaria che verranno eseguiti all’ambulatorio alla Casa Albergo Sorriso sabato 12 e domenica 13 dicembre.

In particolare, sabato mattina per i bambini fino a 14 anni, il pomeriggio per la platea fino a 18 e gli over 65 e domenica per tutti gli altri dalle 9 alle 18. Il test è gratuito, ma per farlo bisogna prenotare un appuntamento.