Coronavirus a Brescia, contagi in continuo calo ma altre 17 vittime

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 3 dicembre, nel momento in cui sono stati annunciati i nuovi numeri del contagio da Covid-19 in questa seconda ondata, è stato allarmante vedere quel 993 alla voce delle vittime. Tanto che un numero così alto registrato in un giorno è un record assoluto, anche oltre quello del 27 marzo quando si registrarono 969 deceduti. E’ bene, però, precisare: un terzo di quelle quasi 1.000 vittime proviene dalla nostra regione Lombardia che ha anche sottolineato di aver compiuto un aggiornamento di massa.

In pratica, è vero che purtroppo ci sono state queste nuove 347 vittime, ma di cui 200 sono di giorni anche risalenti alla fine di novembre. E tra questi, registrati nelle ultime 24 ore, ci sono anche 17 bresciani facendo salire la triste conta a 2.950 dall’inizio della pandemia dalla fine di febbraio. Diversi decessi sono avvenuti tra il 25 novembre e i primi due giorni di dicembre. Le vittime, dai 79 ai 100 anni (ma anche una 49enne) erano di Brescia, Orzinuovi, Passirano, Gavardo, Rezzato, Comezzano Cizzago, Bagnolo Mella e Puegnago del Garda. Oltre a quattro decessi registrati in poco più di una settimana a Salò.