Aumenta il numero dei contagiati, ancora troppi morti

(red.) Venerdì 4 dicembre i nuovi contagi in Lombardia sono stati 4.533 (giovedì erano 3.751) a fronte di 42.276 tamponi effettuati (erano 36.271): il rapporto è del 10,7% (era 10,3%). In calo i decessi, 147 (erano 347 ), che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 22.773. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 822 (-14), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.792 (-233).

Sono stati 24.099 i nuovi casi Covid in Italia nella giornata di questo venerdì 4 dicembre in crescita leggerissima rispetto ai 23.225 di mercoledì, ma con meno tamponi: 212.741, contro i 226.729 del giorno prima. Il rapporto positivi tamponi è così risalito all’11,32% (era 10,1%). Putroppo rimane molto elevato il numero dei decessi, 814 (giovedì il record con 993), per un totale di 58.852 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Continuano invece a calare i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono sono 30 ammalati in meno (giovedì -19), in tutto sono 3.567, con i 201 ingressi del giorno.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.463, di cui 580 a Milano città;

Bergamo: 242;

Brescia: 442 (erano 269);

Como: 337;

Cremona: 122;

Lecco: 121;

Lodi: 89;

Mantova: 268;

Monza e Brianza: 461;

Pavia: 280;

Sondrio: 82;

Varese: 490.