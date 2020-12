Coronavirus a Brescia, casi restano alti ma meno ricoveri e decessi

(red.) Nonostante il numero dei nuovi casi di contagio nella nostra provincia di Brescia resti alto, ieri, mercoledì 2 dicembre, si sono avuti anche numeri più positivi. A partire dai ricoverati che diminuiscono negli ospedali consentendo una minore pressione, ma anche un deciso calo dei deceduti. Infatti ieri, incrociando i dati dell’Ats di Brescia e dell’Ats della Montagna (per la Valcamonica) si sono registrati “solo” tre decessi rispetto alle doppie cifre dei giorni scorsi.

I decessi sono stati registrati a Brescia, Lumezzane e Montichiari con età fra i 70 e gli 80 anni. Così la triste conta delle vittime sale a 2.719 per l’Ats di Brescia e 214 in Valcamonica. E a circa due mesi di distanza diminuisce anche il rapporto tra nuovi casi positivi e tamponi effettuati in Lombardia, sotto il 10%.