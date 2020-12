Case di riposo e centri per disabili, 250 milioni di euro dal Pirellone

(red.) Quella di ieri, mercoledì 2 dicembre, è stata una giornata che ha visto al centro, in Lombardia, le case di riposo, le residenze per disabili e le strutture socio sanitarie. Dalla Regione, infatti, sono stati liberati 250 milioni di euro nell’ambito della nuova legge sulle misure urgenti per la rete territoriale extra ospedaliera, dei medici di medicina generale e degli specializzandi. Una misura che porta per ogni realtà un aumento tariffario forfettario per singola giornata su un posto letto occupato.

Nella stessa legge si definisce anche come la Regione, attraverso le Ats, fornirà in modo costante dispositivi di protezione individuale ai medici di base e ai pediatri. E nel Consiglio regionale è stata anche approvata una mozione rivolta ai pazienti oncologici per prorogare l’esenzione fino a dicembre 2021. Oltre ad attivare screening e aumentare la telemedicina. Nel frattempo, però, molti familiari degli ospiti presenti nelle case di riposo chiedono di sapere quando potranno tornare a visitarli. Su questo, come dà notizia il Giornale di Brescia, ieri si è svolto un incontro in videoconferenza con le Ats.

Facendo emergere la necessità di un’ordinanza ad hoc del governatore Attilio Fontana per tornare a fare visita agli ospiti. Infatti, al momento sono vietate, almeno che non ci sia l’autorizzazione del medico o del referente Covid. Tuttavia, il ministero della Salute aveva già stabilito delle misure dedicate per l’accesso ai visitatori. Soluzioni che trovano favorevoli chi gestisce le case di riposo, ma con la necessità di risorse e di protezione nel momento di garantire spazi dedicati, come la “stanza degli abbracci” già presente in diverse parti d’Italia, anche nel bresciano.