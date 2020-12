Gavardo, clienti al tavolo nel ristorante. Sanzioni e locale chiuso

(red.) E’ incredibile quanto hanno scoperto ieri, martedì 1 dicembre, a pranzo i carabinieri durante un controllo all’interno di un ristorante a Soprazocco di Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano. Come è noto, anche se la Lombardia è passata in zona arancione da domenica 29 novembre, la ristorazione resta comunque vietata se non per il servizio d’asporto e a domicilio.

Ieri a pranzo i militari sono stati attirati da un coro di voci provenienti da dietro le saracinesche abbassate del locale. E all’interno, dopo essersi fatti aprire dalla titolare, hanno trovato 26 clienti che mangiavano tranquillamente seduti ai tavoli. Tutti sono stati sanzionati con 280 euro ciascuno, oltre alla chiusura del ristorante per cinque giorni.