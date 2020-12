Covid, sotto la doppia cifra il rapporto tra test e nuovi positivi

(red.) Nella giornata di mercoledì 2 dicembre i nuovi contagi da coronavirus sono stati 3.425 (martedì erano 4.048), a fronte di 36.077 tamponi processati (erano 34.811). Il rapporto tra test e nuovi casi è pari al 9,4% (era 11,6%) scendendo per la prima volta sotto la doppia cifra.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 855 (-21), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 7.222 (-120). Purtroppo i decessi restano elevati, anche se in calo a 175 (249), e portano il totale dei morti da inizio pandemia nella nostra regione a quota 22.279.

Sono stati 20.709 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia mercoledì 2 dicembre (martedì erano 19.350), per un totale di 1.641.610 casi dall’inizio della pandemia. In calo i decessi che sono stati comunque elebvati: 684. I tamponi effettuati sono stati 207.143 mentre martedì erano 182.100 tamponi. E’ calato anche il rapporto positivi-tamponi che scende al 9,9% dal 10,6%.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.109, di cui 438 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 303; (erano 159)

Como: 316;

Cremona: 126;

Lecco: 53;

Lodi: 55;

Mantova: 265;

Monza e Brianza: 244;

Pavia: 187;

Sondrio: 192;

Varese: 362.