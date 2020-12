Coronavirus e ritorno a scuola dal 7 gennaio, a Brescia test rapidi per tutti

(red.) Prima di rientrare a scuola il prossimo 7 gennaio, dopo le feste natalizie, tutti gli studenti dai 3 ai 14 anni iscritti agli istituti cittadini di Brescia potrebbero essere sottoposti a test antigenici rapidi a tappeto per capire la situazione sul fronte della pandemia da Covid-19 e verificare se ci siano stati dei focolai durante le vacanze di Natale. Quindi, sarebbero coinvolte circa 19 mila persone che su base volontaria potrebbero essere sottoposte al test rapido e capire quanti, nel caso, abbiano contratto il virus.

La proposta è stata presentata ieri, martedì 1 dicembre, in commissione Istruzione a palazzo Loggia dall’assessore Fabio Capra. Il test sarebbe effettuato nella stessa modalità del tampone naso-faringeo e come screening. Ma considerando che il consueto tampone molecolare sarebbe a carico del Servizio sanitario, il Comune di Brescia potrebbe decidere di pagare i test antigenici che, però, come noto, non garantiscono la stessa precisione del tampone diagnostico. In ogni caso si definirà un protocollo per il funzionamento e capire come muoversi.

Alla presentazione, da remoto, era collegato anche il direttore generale dell’Ats di Brescia Claudio Sileo che ha illustrato anche alcuni dati relativi al contagio dall’inizio dell’anno scolastico. Dal 12 settembre, dagli asili fino alle scuole superiori, sono stati 270 i casi di contagio in 244 classi per un totale di 2.476 studenti e 76 docenti in quarantena. E’ stato anche sottolineato come, in realtà, siano tutti episodi legati all’ambito extrascolastico e familiare, visto che tra i banchi i casi sono stati intorno all’1 percento.