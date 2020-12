Coronavirus a Brescia, positivi il 15-20% dei tamponi effettuati

(red.) La comunicazione è arrivata ieri, martedì 1 dicembre, dal direttore generale dell’Ats di Brescia Claudio Sileo che era intervenuto in commissione Istruzione a palazzo Loggia per la proposta sui test antigenici rapidi agli studenti prima del ritorno a scuola il 7 gennaio: il drive-in di via Morelli dove si può effettuare il tampone non chiuderà i battenti durante il periodo delle vacanze natalizie. Resterà attivo sei giorni su sette e si fermerà solo a Natale e Capodanno.

Ma non solo negli altri giorni non si fermerà, visto che potrebbe essere addirittura potenziato nel momento in cui dal 7 gennaio anche gli studenti delle superiori dovrebbero tornare a fare lezione in presenza. Per loro l’accesso resta sempre senza prenotazione e con una semplice presentazione in caso di sintomi. Situazione che può andare avanti anche mentre le scuole sono chiuse. Lo stesso direttore Sileo ha anche comunicato alcuni numeri sui dati del contagio generali registrati nel centro di via Morelli.

Dal 17 settembre fino allo scorso 26 novembre sono stati svolti per il settore scolastico 10.814 tamponi e di cui 987 positivi. La tendenza a crescere è emersa dalla metà di ottobre passando dallo 0,1 percento al 15-20 per cento. Attualmente, su 200 al giorno sono 40 i contagiati e dati simili anche nelle altre aziende socio sanitarie. Tra agosto e settembre i test sierologici parlavano di 13.959 negativi e 835 positivi, di cui solo 7 confermati al tampone.