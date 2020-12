Coronavirus a Brescia, meno ricoveri negli ospedali ma altri 7 morti

(red.) Una notizia positiva sul fronte del contagio da Covid-19 in questa seconda ondata della pandemia è che in provincia di Brescia, dallo scorso marzo, sono oltre 23 mila i guariti. Tuttavia, nelle ultime 24 ore precedenti a mercoledì 2 dicembre e secondo i dati dell’Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) ci sono state altre sette vittime tra le 249 registrate a livello regionale lombardo.

Tra le sette vittime, cinque si sono registrate nel territorio dell’Ats di Brescia e due in Valcamonica, tutte con un’età che andavano dai 69 ai 91 anni e residenti tra Leno, Castenedolo, Gavardo, Gottolengo e Roncadelle. La maggior parte di questi erano ospiti in case di riposo e con altre patologie pregresse. Le vittime salgono così a 2.716 per l’Ats di Brescia e 214 in Valcamonica.