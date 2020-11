Coronavirus: in Lombardia pochi tamponi, contagi bassi. Tanti decessi, 208

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di lunedì 30 novembre i contagi sono 1.929 (domenica erano 3.203), a fronte di 16.987 tamponi processati (erano 28.434). Il rapporto tra test e nuovi casi è pari all’11,3% (era 11,2%).

i malati ricoverati in terapia intensiva sono 906 (-1), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 7.433 (+33). Purtroppo i decessi restano alti, +208, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a quota 21.855.

A livello nazionale si segnalano 16.377 i nuovi casi (ieri erano 20.648 a fronte di 176.934 persone testate), con 130.524 tamponi effettuati, con un rapporto pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri). Le vittime, che ieri erano state 541, oggi salgono a 672, per un totale di 55.576.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 940, di cui 345 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 122; (erano 322)

Como: 33;

Cremona: 50;

Lecco: 92;

Lodi: 16;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 332;

Pavia: 64;

Sondrio: 27;

Varese: 94.