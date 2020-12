Coronavirus, due focolai nelle case di riposo a Gavardo: oltre 40 positivi

(red.) Dai dati diffusi dall’Azienda di Tutela della Salute di Brescia che fa capo all’intero territorio, esclusa la Valcamonica, emergono alcune situazioni da tenere sotto controllo sul fronte dei contagi da Covid-19 in questa seconda ondata della pandemia. Solo oggi, lunedì 30 novembre – la domenica l’Ats non diffonde i dati sui decessi – si saprà se purtroppo nel bresciano ci sono state altre vittime.

Ma nel frattempo preoccupa la situazione che si sta registrando a Gavardo, in Valsabbia, dove sono stati segnalati più di 40 nuovi casi di contagio nell’arco di soli due giorni. Numeri riconducibili a due focolai scoppiati nelle due case di riposo del paese. Succede alla fondazione “La Memoria” e al “Cenacolo Elisa Baldo”. Nel primo caso, a ieri gli ospiti positivi erano 17 su 65 e dopo che i primi casi erano emersi a metà novembre.

Ci sono stati anche due deceduti, mentre qualcuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, ma la maggior parte sono asintomatici. E dalla stessa fondazione dicono che la situazione è sotto controllo. Panorama complicato anche all’altra residenza, gestita dalle Umili Serve del Signore, dove si trovano 42 ospiti tra anziani e sacerdoti in “pensione”. Era stata Covid-free nella prima ondata e, insieme ai 9 casi di sabato, si è arrivati a una ventina in totale. Ma nessun caso per fortuna è grave e la maggior parte degli interessati è asintomatica. Nel resto della provincia, 14 nuovi casi a Vobarno da capire e 10 casi a Ospitaletto.