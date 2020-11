Otto nuove vittime nel Bresciano, ma l’indice è all’8%

(red.) Sono state otto le vittime del coronavirus di sabato 28 novembre nella provincia di Brescia. Tutte persone che avevano più di 80 anni, vivevano a Bedizzole, Brescia, Collebeato, Iorella, Nave, Rodengo Saiano e Vobarno. Su 4.179 tamponi eseguiti sabato, sono stati registrati 336 i nuovi contagi (rapporto tra nuovi casi e test pari all’8%) con un focolaio a Gavardo dove in due giorni sono stati registrati 34 contagiati. I decessi totali per Covid dall’inizio della pandemia nella provincia di Brescia, secondo i dati ufficiali, sono stati 2.908 (2.697 nell’Ats Brescia e 211 in quella della Vallecamonica).