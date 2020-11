Migliora ancora il rapporto tra positivi e tamponi effettuati

(red.) Meno casi, ma soprattutto migliora il rapporto test/tamponi. Anche questa domenica novembre i dati sul coronavirus in Lombardia mostrano un andamento leggermente rassicurante. Nella nostra regione si sono registrati 3.203 nuovi positivi (erano 4.615), a fronte di 28.434 tamponi processati (erano 37.286). La percentuali tra test e contagi è però migliorata scendendo all’11,2% (era 12,3%), meglio dell’indice nazionale.

Nei reparti di terapia intensiva restano ricoverate 907 persone (-12), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 7.400 (-216). Purtroppo i morti salgono a 135 (119), e portano il totale dei decessi a quota 21.647.

In Italia sono stati 20.648 i nuovi casi di coronavirus registrati questa domenica 29 novembre (contro i 26.323 di sabato), i tamponi eseguiti sono stati 176.934, mentre il giorno prima erano stati 225.940. Le vittime registrate domenica sono state 541 contro le 686 di sabato. Il rapporto tra test e tamponi effettuati è lievemente migliorato, scendendo all’11,6% contro l’11,7% del giorno prima.

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 973, di cui 386 a Milano città;

Bergamo: 138;

Brescia: 322 (erano 360);

Como: 215;

Cremona: 72;

Lecco: 84;

Lodi: 58;

Mantova: 121;

Monza e Brianza: 649;

Pavia: 167;

Sondrio: 152;

Varese: 152.